Архиепископа Микаэла Аджапахяна арестовали на два месяца

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Также суд ограничил контакты архиепископа: к нему будут допускаться только члены семьи и адвокаты.

Суд в Ереване арестовал на два месяца архиепископа Микаэла Аджапахяна. Об этом сообщил его адвокат Ара Зограбян во время трансляции на YouТube-канале NEWS AM.

Священнослужителю предъявлены обвинения в подготовке террористического акта и подстрекательстве к массовым беспорядкам. Также суд ограничил контакты архиепископа. К нему будут допускаться только близкие родственники и адвокаты. Защита планирует обжаловать приговор.

Как известно, в пятницу утром сотрудники службы национальной безопасности Армении прибыли в резиденцию католикоса всех армян в Эчмиадзине, чтобы задержать архиепископа Микаэла Аджапахяна. Однако встретили отпор со стороны верующих и священников.

Позже Микаэла Аджапахяна пообещал добровольно явиться в следственный комитет в Ереване. В отношении него правоохранительные органы возбудили уголовное дело по обвинению в призывах к свержению власти в государстве.

К слову, 27 июня архиепископ сделал заявление, суть которого заключалась в том, что священнослужитель не хочет того, чтобы его имя фигурировало в списках кандидатов на пост премьер-министра республики. То есть он отказывается от выдвижения на эту должность.

Ранее 5-tv.ru писал, что спецназ Армении штурмом пытался взять резиденции Каталикоса.