«Сделал ряд очень приятных заявлений»: Трамп оценил слова Путина о США

Трамп отметил позитивный сдвиг в отношениях между РФ и США

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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До этого российский лидер называл американского главу мужественным.

Слова президента России Владимира Путина об усилиях Белого дома по урегулированию конфликтов на Украине и Ближнем Востоке «очень приятными» назвал лидер США Дональд Трамп. Так он сказал во время выступления в Овальном кабинете.

«Владимир Путин сегодня сделал ряд очень приятных заявлений. Смотрите, он уважает нашу страну снова», — заявил американский глава журналистам.

До этого Путин сказал, что Трамп — мужественный человек. Лидер РФ подчеркнул, что глава Соединенных Штатов прошел «очень тяжелый, сложный и небезопасный путь» для возвращения к власти. К тому же он пояснил, что вследствие взаимодействий с Трампом отношения России и США налаживаются.

При этом российский лидер отметил, что Трамп искренне стремится к урегулированию конфликта вокруг Украины. Об этом же говорил и глава США в отношении Путина во время пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге.

Ранее 5-tv.ru писал, о том, как прошло выступление Путина по итогам саммита ЕАЭС.