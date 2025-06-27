«Он менялся для себя»: как жена Natan смогла простить его измены

Фото: Instagram*/anastaciashvetsova

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Женщина отметила, что тяжелые времена изменили их обоих.

Жене рэпера Natan (настоящее имя — Алишер Мирзохонов) Анастасии Швецовой простить измены супруга помогла концентрация на себе. Об этом блогер откровенно рассказала в своем личном блоге.

«Я училась жить для себя, заботиться о себе, быть не только мамой, но и женщиной, снова почувствовать связь с собой. Со временем я начала замечать и его перемены. Он не просто пытался вернуть меня — он менялся для себя», — поделилась Анастасия с подписчиками.

Швецова также уточнила, что Natan все это время старался доказать поступками, что он все еще достоин быть рядом с ней. Артист занимался детьми, проводил с ними время в выходные. При этом, Анастасия подчеркивает, что он на нее не давил и ничего не ожидал в ответ. Супруга рэпера добавила, что эти поступки помогли ему поменяться и стать другим человеком.

После расставания и времени в разлуке, по словам девушки, они снова стали дружески общаться, потом проводили время как родители общих детей, а затем она вновь стала доверять ему как любимому человеку.

Анастасия и Алишер поженились в 2012 году. У них есть двое сыновей Натанаэль и Ратмир. Неверность артиста стала предметом обсуждения во время шоу «Звезды в джунглях», где он закрутил короткие романы с блогером Лерчек и певицей Бьянкой.

Однако Швецова утверждает, что первая измена рэпера была задолго до проекта. Ранее 5-tv.ru писал о том, что Анастасия рассказала о первой интрижке мужа.

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