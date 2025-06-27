«Первое, что спросил сын»: Гуф пояснил свое отсутствие на похоронах Паши Техника
Рэпер Гуф не приехал проводить Пашу Техника в последний путь из-за другого горя
Фото: © РИА Новости/Владимир Трефилов
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Рэпер скончался 4 апреля.
Рэпер Гуф (настоящее имя — Алексей Долматов. — Прим. ред.) рассказал, почему он не присутствовал на похоронах музыканта Паши Техника (настоящее имя Павел Ивлев. — Прим. ред.). Этим он поделился в шоу на YouTube. По словам исполнителя, у него просто не было возможности, и к тому же до этого пришлось проститься с многими близкими людьми.
«У меня за последние два месяца пять человек умерло. На каждые похороны я не могу ездить, это слишком часто происходит. У Техника я не был на похоронах, меня не было в Москве, на корпоративе был», — пояснил он.
При этом сын Гуфа от телеведущей Айзы-Лилуны Ай поинтересовался, почему отца не было на проводах Техника в последний путь, что сильно удивило певца.
Паша Техник находился в больнице Таиланда с конца марта 2025 года. Критическое состояние исполнителя не позволило его родным транспортировать музыканта в российскую клинику. Родные были вынуждены открыть сбор денежных средств среди его поклонников, чтобы оплачивать лечение в заграничной больнице.
Паша Техник скончался 4 апреля от септического шока. Ему было 40 лет.
Ранее, писал 5-tv.ru, Айза похвасталась успехами детей в школе на Бали.