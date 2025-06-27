Трамп: США прекращают все торговые переговоры с Канадой

Фото: www.globallookpress.com/Rob Gurdebeke

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Штаты уведомят страну о ставке ее будущей пошлины в течение недели.

США прекращают все торговые переговоры с Канадой и уведомят страну о ставке ее будущей пошлины в течение недели. Об этом заявил Дональд Трамп.

«Канада только что объявила о введении налога на цифровые услуги для наших американских технологических компаний, что является прямой и вопиющей атакой на нашу страну. Они, очевидно, копируют Европейский союз, который сделал то же самое», — написал американский лидер в Truth Social.

Трамп отметил, что Канада и раньше усложняла торговлю с США и устанавливала высокие пошлины на сельскохозяйственную продукцию, в частности, на молочные товары.

Ранее Трамп допустил нанесение новых ударов по Ирану в случае обогащения урана. Помимо этого, американский лидер заявил, что не верит в наличие у Ирана секретных ядерных объектов и не беспокоится по этому поводу. Глава США уверен, что Тегеран сейчас сосредоточен на восстановлении страны после ударов со стороны Вашингтона.