ЦБ России: есть риск ускорения инфляции из-за резкого снижения ставки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

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Ранее Банк России опустил ее до 20% годовых.

Риски инфляции сохраняются из-за дальнейшего снижения ключевой ставки. Центробанк (ЦБ) России не выразил готовности к резкому смягчению денежно-кредитной политики (ДКП). Об этом сообщил советник председателя Банка России Кирилл Тремасов на Чебоксарском экономическом форуме. Его слова приводит «Интерфакс».

Ранее Банк России снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов. Она опустилась до 20% годовых. Тремасов отметил, что дальнейшие решения будут приниматься исходя из того, насколько устойчивым будет замедление инфляции.

«Замедление инфляции очевидно, этот тренд имеет место быть, сомнений нет, но устойчивость этого тренда — нам еще предстоит в этом убедиться. Убедившись в этом, мы будем готовы снижать ставку, пока здесь мы видим достаточно большие риски», — поделился он.

Тремасов подчеркнул, что прогноз по ключевой ставке на 2025 год составляет от 19,5 до 21,5%. Он отметил, что не исключено ее снижение еще на несколько пунктов. Однако это произойдет только в случае соответствия ситуации с прогнозом ЦБ и отсутствия новых экономических «шоков».

Экономист рассказал и о наличии рисков, связанных с рынком труда. В России безработица составляет всего 2%, что обозначает почти полное отсутствие свободных кадров. По его словам, такая ситуация способствует росту зарплат, а это, в свою очередь, влияет на рост цен по стране.

Риски, как уточняет Тремасов, есть и со стороны других стран. По словам специалиста, администрация президента США Дональда Трампа устроила «торговые войны», которые могут замедлить глобальную экономику. Он добавил, что такие решения опасны снижением цен на сырье и проинфляционными рисками для России.

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