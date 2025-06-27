Фото: © РИА Новости/ Сергей Бобылев

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Президент РФ уточнил, что российские оборонные расходы направлены на успешное завершение СВО, а не на агрессию в отношении Европы.

Государственный переворот на Украине был поддержан Западом, который в последствии стал говорить о России как о стране-агрессоре. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на полях саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

«Они или сами идиоты, или нас за дурачков принимают», — поделился глава государства.

Владимир Владимирович уточнил, что российские оборонные расходы направлены на успешное завершение специальной военной операции. Путин добавил, что траты не направлены на агрессию к Европе. Президент рассказал, что расходы на оборону России составляют 6,3% ее ВВП. При этом, глава государства поделился, что правительство планирует сократить траты в этой сфере.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.