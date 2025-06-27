Путин: РФ готова передать Украине еще три тысячи тел погибших боевиков ВСУ

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

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Президент России выступил с этим заявлением на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

Россия готова передать Украине еще три тысячи тел погибших солдат ВСУ. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.

РФ готова следующий раунд переговоров с Киевом провести в Стамбуле и благодарна Эрдогану за содействие, рассказал президент России. Он отметил, что предметом переговоров с Киевом будет обсуждение меморандумов двух стран.

В Минске проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нем принимает участие президент России Владимир Путин. Кроме лидеров России и Белоруссии присутствуют главы Казахстана и Киргизии, а также представители свыше тридцати стран-наблюдателей.

Развитие сотрудничества в ЕАЭС не может не радовать. Об этом также сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.