Путин: развитие сотрудничества в ЕАЭС не может не радовать
Фото: © РИА Новости/Александр Казаков
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Президент РФ анонсировал встречу лидеров Евразийского экономического совета в Петербурге перед Новым годом.
Развитие сотрудничества в ЕАЭС не может не радовать. Об этом сообщил президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита ЕАЭС в Минске.
Темпы роста экономики ЕАЭС выше среднемировых — это отличный результат совместной работы стран, отметил российский лидер.
В Минске проходит заседание Высшего Евразийского экономического совета. В нем принимает участие президент России Владимир Путин. Кроме лидеров России и Белоруссии присутствуют главы Казахстана и Киргизии, а также представители свыше тридцати стран-наблюдателей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что уровень безработицы в России составляет сейчас 2,3%. Это один из самых низких в мире показателей в мире, заявил президент России Владимир, выступая на пленарном заседании Евразийского экономического форума в Минске.