Легендарный комбат кремлевских курсантов Владимир Янгорев отмечает 100-летие
Ветерану Владимиру Янгореву — 100 лет
Фото, видео: 5-tv.ru
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Юбиляру вручили орден Александра Невского.
Легендарный комбат кремлевских курсантов Владимир Янгорев празднует 100-летие. С вековым юбилеем ветерана сегодня поздравляли в Московском высшем общевойсковом командном училище.
Здесь полковник вырастил не одно поколение будущих офицеров. Они продолжают равняться на него.
Это отметил в своей телеграмме президент. Сегодня юбиляру вручили орден Александра Невского.
«Я в училище 60 лет, я 50 парадов прошел на Красной площади. Примерно 1700 человек выпустил. Так четыре батальона, три роты. Я очень горжусь», — рассказал Владимир Янгорев.
Ветеран пожелал выпускникам, которые пришли его поздравить, успехов в службе и мирного неба над головой.