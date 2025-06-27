Связи будут укрепляться: Путин провел в Минске встречу с наследным принцем Абу-Даби

Объединенные Арабские Эмираты все больше сближаются со странами ЕАЭС

Фото, видео: © РИА Новости/Александр Казаков; 5-tv.ru

Подписано соглашение об экономическом партнерстве между ЕврАзЭс и ОАЭ.

Расширение торговых связей и увеличение товарооборота. Владимир Путин обсудил с наследным принцем Абу-Даби значение важнейшего договора, который сегодня заключили ЕАЭС и Объединенные Арабские Эмираты. По сути, это создание зоны свободной торговли между странами.

Встреча, как и подписание документа, состоялись в Минске, где прошло заседание Высшего Евразийского Совета. Участвовали свыше 30-ти государств. О ключевых темах и принятых решениях — корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.

Этой двусторонней встречи в расписании не было. Зато было, что обсудить. Объединенные Арабские Эмираты все больше сближаются со странами ЕАЭС.

«Сегодня подписано соглашение об экономическом партнерстве между ЕврАзЭс и ОАЭ, которое предусматривает отмену 85% пошлин, таможенных позиций по большому количеству номенклатуры, товарной номенклатуры. И это, безусловно, будет способствовать гармонизации и дальнейшему расширению наших торгово-экономических связей», — заявил президент РФ Владимир Путин.

Связи будут только укрепляться. Подписанное соглашение добавляет к двум аббревиатурам — ЕАЭС и ОАЭ — важную третью — ЗСТ. Или «зона свободной торговли».

«Для нас главное — это ЗСТ с Объединенными Арабскими Эмиратами. Это такая настоящая ЗСТ, она охватывает 98% российского экспорта. То есть, пойдет туда под нулевые пошлины по факту. Объем у нас сейчас экспорта в ОАЭ — более восьми миллиардов долларов США. Ну то есть такие прям хорошие объемы, хорошая ЗСТ», — рассказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

Евразийские объемы как раз и привлекают третьи страны. ЕАЭС — одно из крупнейших в мире экономических объединений, 186 миллионов потребителей. И одно из самых динамично растущих: в прошлом году совокупный ВВП стран-участниц вырос на 4,5%, что выше среднемировых темпов.

В ЕАЭС сейчас переходный этап: одна стадия развития уступает место другой. «Стратегия 2025» завершается. Новые горизонты планирования — 2030-й, а потом и 2045-й годы.

На встрече Высшего Евразийского совета, как раз, и очерчивали перспективу. Но главное — есть крепкая база: отношения в рамках Союзного государства подают пример.

Александр Лукашенко приветствует Владимира Путина теплым объятием, лидеры долго о чем-то переговариваются.

И продолжают диалог даже во время общего фотографирования. Встреча Высшего совета — формальное мероприятие, но заодно и повод неформально обсудить все самые важные вопросы. Этой возможностью не воспользовался только премьер Армении. Никол Пашинян на заседании в узком составе появился на экране под столом. В будущем может и вовсе не появиться.

«Парламент Армении принял закон, который декларирует стремление Армении присоединиться к Европейскому союзу. Мы всегда будем уважать выбор народа. Но одновременное нахождение в ЕС и ЕАЭС невозможно», — напомнил заместитель председателя правительства РФ Алексей Оверчук.

Хотя именно на площадке на ЕАЭС обсуждают важные для всего Закавказья вопросы. Например, риск ядерной эскалации в регионе.

«Недавние удары по ядерным объектам Ирана, находящемся под контролем МАГАТЭ, самым опасным образом нарушают положение международного права. Не буду даже говорить, о чувствах, которые такие действия вызывают в Белоруссии, стране, наиболее пострадавшей от аварии на Чернобыльской атомной станции. Тогда радиоактивное осадки были зафиксированы даже в Великобритании, Германии и Швеции. Думают, наверное, что сейчас не накроют» — отметил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

Впрочем, президент Ирана в своем видеообращении не планировал говорить только о войне. Исламская республика, уже страна-наблюдатель в ЕАЭС, рассчитывает на расширение сотрудничества.

«В сфере транзита рассматривается развитие и модернизация существующих железнодорожных и автомобильных коридоров, усиление воздушного транспорта, создание совместных специальных зон и использование транзитных мощностей иранских портов для связи стран-участниц ЕАЭС с мировыми рынками», — заявил президент Ирана Масуд Пезешикан.

Мировые рынки, очевидно, заинтересованы. Объем внешней торговли Евразийского союза за десять лет вырос на 38% и преодолел планку в 800 миллиардов долларов. В Минске, разумеется, договорились не останавливаться на достигнутом.