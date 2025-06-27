Генконсульство России в Кракове прекратило работу
Российское генконсульство в Кракове закрыли
Фото, видео: ВКонтакте/Генеральное консульство России в Кракове/rusconskrakow
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Представительство проработало 80 лет.
Варшава сознательно рушит отношения с Москвой.
Сегодня Польша закрыла генконсульство России в Кракове, которое работало там последние 80 лет. Предлог польские власти уже «обкатали», свернув консульство в Познани. Тогда обвинили российские спецслужбы в поджоге варшавского торгового центра.
Но никакие доказательства до сих пор никто не предоставил.
Теперь остается только одно генконсульство — в городе Гданьск, и отдел посольства в Варшаве. В ответ Москва может свернуть деятельность польских дипломатов в Калининграде или Иркутске.