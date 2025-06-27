Пятый канал подводит итоги акции «День добрых дел» для Алексии

Фото, видео: 5-tv.ru

У девочки врожденный порок сердца.

Сегодня мы благодарим всех, кто принял участие в традиционной акции День Добрых дел. Накануне мы рассказывали историю Алексии из Калининграда. У нее врожденный порок сердца, из-за чего возникает постоянный дефицит кислорода.

Девочке нужна сложная операция. Но на нее не хватает трех миллионов рублей. У семьи таких денег нет. Благодаря вам, зрителям Пятого канала, удалось собрать необходимую сумму.

Большое вам спасибо.