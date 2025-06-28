Честность или красивая обертка? Основные тренды продвижения контента в 2025 году

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; Личный архив анастасии Адерес; 5-tv.ru

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Эксперт объяснила, что поможет привлечь новых подписчиков.

Продвижению контента в 2025 году помогут искренность и неидеальность. Для хорошей пиар-стратегии не стоит «вылизывать» картинку и создавать сложные образы. Об ошибках и трендах этого года в продвижении рассказала маркетолог Анастасия Адерес в беседе с 5-tv.ru.

Искренние эмоции

«Первое, что я бы отметила, — это искренность. Чем больше эмоций получает зритель или подписчик, тем лучше», — поделилась эксперт.

Адерес уточнила, что эмоции могут быть любыми, не обязательно транслировать только позитивные. У маркетологов для этого явления появился специальный термин — трушность.

«Трушность — это неидеальность картинки, людей, контента. Все дорогие, сложные люксовые локации в видео и на фотографиях устарели и вызывают отторжение», — рассказал Адерес.

Простота контента

«Второй тренд — это упрощение форм контента и открытость. Нужны максимально короткие формы донесения самой сложной важной информации от серьезных людей», — объяснила маркетолог.

По словам Адерес, здесь важно учитывать принцип прозрачности — максимально открытое обсуждение. Специалист посоветовала главам компаний или людям на руководящих должностях рассказывать личные истории. Например, они могут поделиться тем, как признали свои ошибки. Она уточнила, что здесь можно смешивать личный и профессиональный опыт.

Совмещать не совместимое

«Сейчас спросом пользуется контент или продукт, который в себе совмещает несовместимое. Например, игрушка Лабубу — ужасный монстр в виде маленького милого существа», — поделилась маркетолог.

Современные реалии требуют от создателей контента смелых экспериментов. Алгоритмы соцсетей поощряют нестандартные сочетания, аудитория жаждет новизны и разнообразия.

Искусственный интеллект

По словам эксперта, ИИ еще не успел стать нашей повседневностью, поэтому его можно использовать как инструмент для продвижения. Адерес уточнила, что есть нюанс — порой люди делегируют ему слишком много работы и лишают тем самым контент жизни.

Возвращение к истокам

Маркетолог посоветовала обернуть что-то забытое и исконно русское в красочную, креативную обертку. Эксперт добавила, что сейчас в тренде народные треки и культура России. Это отражает самобытность нашего народа. По словам Адерес, трансляция культурных ценностей страны также может помочь в продвижении.

«Сейчас нам не хватает героев и значимости. Речь идет о судьбах людей, их реальных достижениях. Нам нужен ценный, полезный, наполненный смыслами контент», — заключила маркетолог.

Ранее 5-tv.ru писал об особенностях создания контента для подростков. В нем тоже важна искренность.