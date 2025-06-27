Архиепископ Микаэл Аджапахян добровольно явится в СК Армении

Фото: © РИА Новости/Стрингер

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Ранее правоохранительные органы страны предприняли две попытки ареста священнослужителя.

Глава Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископ Микаэл Аджапахян добровольно явится в Следственный комитет (СК) Армении. Об этом сообщили директор отдела внешних отношений и протокола Первопрестола архиепископ Натан Ованнисян, слова которого передает ТАСС.

«Несмотря на то что Микаель Аджапахян не был надлежащим образом уведомлен о необходимости явки в следственные структуры, он принял решение отправиться в Ереван и явиться в Следственный комитет. Святой Эчмиадзин призывает народ не поддаваться на провокации и всеми законными способами продолжить поддержку Церкви», — рассказал он

Ранее правоохранительные органы страны предприняли две попытки ареста Аджапахяна. Об этом стало известно от члена Совета АНО «Евразия» Мики Бадаляна. Ссылаясь на слова жителей Гюмри, он рассказал, что более 30 человек в масках вторглись в церковь. За сутки до этого на архиепископа завели уголовное дело из-за призыва к осуществлению военного переворота в Армении.

Затем сотрудники СК страны провели обыск в Ширакской епархии Армянской апостольской церкви и задержали сторонников Аджарахяна. В отношении группы лиц было возбужденно уголовное дело по факту препятствия гражданами задержанию архиепископа.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что политический аналитик прокомментировал происходящее в Армении. По словам эксперта, церковь продолжает бороться за сохранение самосознания нации, которое пытаются уничтожить в стране.