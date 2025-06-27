Сторонники Армянской апостольской церкви пытаются защитить главного епископа

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Гарик Абелян; 5-tv.ru

Священнослужители уверены, что скоро патриарха арестуют.

Армения в эти минуты балансирует на грани масштабных волнений. Верующие пытаются защитить от силовиков главного епископа страны. Его резиденция окружена спецназом. Решение об аресте патриарха пока не обнародовано. Но все это — дело времени, уверены священнослужители.

С громким заявлением сегодня выступил и задержанный недавно бизнесмен Самвел Карапетян. В чем он обвинил власти Армении — знает корреспондент «Известий» Александр Якименко.

В Эчмиадзинском монастыре, находятся рядом резиденции Католикоса всех армян и предстоятеля Ширакской епархии. Именно на территорию комплекса рано утром ворвались несколько десятков человек в масках. Якобы проводят обыск, больше похожий на погром.

Журналисты сняли то, что происходит внутри: силовики выломали двери, хотя священнослужители уверяют, что вполне могли бы открыть их, если бы их только попросили об этом. Внутри кабинетов все вверх дном: полицейские вытряхивали содержимое шкафов. Священные просфоры — и те разломали на части. Якобы искали внутри некое тайное содержимое. На рабочем столе устроили разгром.

Настоящее сражение развернулось и снаружи, на подступах к обители. Полицейские и их противники устроили драку «стенка на стенку».

Уже есть первые задержанные. Это те, кто первыми пришел к обители на помощь священникам. После этого архиепископ Аджапахян, глава Ширакской епархии, заявил, что добровольно отправится вместе с полицейскими, чтобы избежать дальнейшего накала ситуации и кровопролития.

«Я не представляю угрозы для этой страны, угроза исходит от правительства. Но те люди, которые исполняют волю этого безумца, угрожают насилием. Я иду с ними, и духовенство последует за мной», — заявил архиепископ Микаэл Аджапахян.

Последовать за ним следом согласны и другие высшие церковные чины. При этом ни у кого нет сомнений в том, ради чего светские власти Еревана пошли войной на духовенство. Именно они стали за последний год самыми активными критиками действующего режима.

В ответ премьер Пашинян сначала упрекал их в «моральном разложении церкви», а теперь перешел на куда более серьезные обвинения.

Волна арестов началась с Самвела Карапетяна. Это один из крупнейших бизнесменов. Две недели назад он выступил в поддержку духовенства, за что почти тут же был арестован. Сегодня он из-за решетки опубликовал заявление о том, что несмотря на аресты, верит в победу.

«Нашу маленькую, но фантастическую страну превратили в центр геополитической борьбы. Власти очень быстро попытались избавиться от России. Хотели запугать главного союзника. Начали кричать о союзе с Европой, не понимая, что нас там не было и не ждут. Мы вместе, своими силами восстановим наш суверенитет, вернем себе репутацию надежного союзника», — написал бизнесмен Самвел Карапетян в социальных сетях.

Следом за Карпетяном под арест отправили сразу 14 священнослужителей, и среди них — архиепископа Баграта Галстаняна. Он был самым заметным из всех оппонентов Пашиняна. Толпа на улицах требует от главы правительства перестать так цепляться за власть и уйти в отставку

Несколько минут назад архиепископ сам вышел к силовикам. Видимо, чтобы не допустить столкновений. Сотни верующих же выстроились стеной, пытаясь не пустить спецназ на территорию Эчмиадзина.