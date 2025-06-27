«Системное оскатинивание людей»: политический аналитик про ситуацию в Армении

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Гарик Абелян; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

По мнению эксперта, церковь — это единственный институт, который продолжает бороться за сохранение самосознания нации в этой стране.

В Армении идет работа по уничтожению самосознания нации. Об этом 5-tv.ru заявил политический аналитик Арман Абовян.

«То, что творится сейчас в Армении, четко укладывается в процесс ломки армянского самосознания, то есть вообще способности к сопротивлению. По сути, мы становимся свидетелями того, что уничтожается фундамент армянского самосознания», — уверен эксперт.

Он подчеркнул, что церковь осталась единственным институтом, который продолжает бороться за сохранение самосознания данной нации.

Аналитик заметил, что уничтожение народа и страны всегда начинается с разрушения идеологического и религиозного фундамента.

«Идет системная работа по оскатиниванию восприятия людей, да и вообще людей. <…> Выберемся мы из этого? Конечно, выберемся. Вопрос только в том, с какими потерями. Останется у нас страна, или ее больше не будет?» — пояснил Абовян.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Армении задержали сторонников разыскиваемого архиепископа Аджапахяна. Правоохранительные органы провели обыск в Ширакской епархии Армянской апостольской церкви в городе Гюмри.