Звезда «Полицейского с Рублевки» Попов частично ослеп из-за тяжелой болезни
Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова
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У актера произошел рецидив недуга, который однажды ему уже удалось побороть.
Звезда сериала «Полицейский с Рублевки» актер Роман Попов частично ослеп из-за тяжелой болезни. Об этом рассказал сам артист изданию StarHit.
У знаменитости произошел рецидив онкологического заболевания, который сказался на зрении актера.
«Болезнь вернулась в другой форме, но это тоже астроцитома (рак мозга. — Прим. ред.) третьей степени. Есть осложнение на зрение. Правый глаз — 0%, а левый — 300%. Впереди химия. Поборемся!» — поделился Попов.
Он уточнил, что как минимум до курса химии терапии будет задействован в съемках.
Впервые артист столкнулся с данным заболеванием в 2018 году. Тогда недуг удалось побороть, в том числе и благодаря хирургическому вмешательству иностранных врачей. Когда у Попова нашли онкологию ему помогли знакомые из медицинской сферы, которые нашли нужных специалистов.
Операция на головном мозгу в Германии обошлась знаменитости в 55 тысяч евро.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что онколог назвала симптомы рака мозга. В зоне особого риска — дети и люди старше 50 лет.