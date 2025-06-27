Глава МИД Ирана: ядерным объектам страны нанесен серьезный ущерб

Фото, видео: www.globallookpress.com/Islamic Republic of Iran News Ag; 5-tv.ru

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Неизвестно, намерен ли Тегеран восстанавливать разрушенные базы.

Ядерным объектам Ирана нанесен серьезный ущерб в результате атак Израиля и США. Это впервые признали власти исламской республики. О масштабе разрушений рассказал министр иностранных дел Аббас Аракчи.

Однако он не стал уточнять, намерен ли Тегеран восстанавливать эти базы. Также глава МИД подтвердил, что сотрудничество с МАГАТЭ все еще возможно, но только в новом формате. А вот переговоры с США по ядерной сделке полностью прерваны. Тем более, что Белый дом, по словам Аракчи, сам же их и саботировал своими ударами.

«Мы вели переговоры с Америкой, но Израиль сорвал их. Мы начали говорить с Европой, но диалог сорвали американцы. Сейчас никаких договоренностей о возобновлении переговоров нет. Соглашения не достигнуты, обещания не даны», — заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи.

Впрочем, Штаты, судя по всему, не оставляют попыток подтолкнуть Тегеран к выгодным Вашингтону договоренностям. Как пишет CNN, американцы готовы даже заплатить исламской республике 30 миллиардов долларов — в виде инвестиций в иранскую мирную ядерную программу.

Правда, не из своего кармана, а за счет ближневосточных партнеров: Катара, Саудовской Аравии и Арабских Эмиратов. А бонусом Белый дом может снять часть санкций и разморозить иранские активы на шесть миллиардов долларов. Взамен Тегеран должен будет отказаться от обогащения урана.