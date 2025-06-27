Выпавшую из окна овчарку в Южно-Сахалинске спасали четыре часа
Специалисты МЧС четыре часа пытались спасти выпавшую из окна собаку на Сахалине
Фото, видео: © РИА Новости/Антон Денисов; 5-tv.ru
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Собака приземлилась на блок для кондиционера.
Больше четырех часов длилась спасательная операция на Сахалине. Там из окна многоэтажки выпала овчарка.
Все произошло, когда хозяев не было дома. Собака полетела вниз и приземлилась на внешний блок кондиционера на десятом этаже. Жители тут же развернули покрывало.
Специалисты МЧС прибыли оперативно, но лестница оказалась слишком короткой. В итоге, им удалось зайти в квартиру, на уровне которой застряла овчарка, и спасти ее.