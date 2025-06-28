«Каждый день делаем выбор»: Антон Шагин о мотивации своего героя в спектакле

Фото, видео: © РИА Новости/Алексей Майшев; 5-tv.ru

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Артист поделился ключевым смыслом постановки.

В жизни каждого человека бывают моменты, когда приходится принимать решение — остаться на стороне добра или примкнуть ко злу. Именно с таким выбором сталкивается герой спектакля «Гамлет», которого играет актер Антон Шагин. Об этом артист рассказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на церемонии вручения премии «Хрустальная Турандот».

В шекспировском произведении персонаж задается вопросом: «Быть или не быть?», а герой новой постановки приходит к подобным мыслям, но уже в вопросе веры.

«Каждый день мы делаем выбор, быть с Богом или не с ним», — пояснил он суть современной трактовки пьесы.

Гамлет в исполнении Антона Шагина — архетипический образ, который ищет Бога своей души. Герой артиста — современник, который сталкивается со злом внутри и даже решается на страшные поступки.

В этом году Антон Шагин получил премию за «Лучшую мужскую роль», которую знаменитость посчитал авансом.

«Воспринимаю эту награду как аванс. Я дорожу зрительской симпатией и благодарю великий театр „Ленком Марка Захарова“ (в этом театре Антон Шагин играет Гамлета. — Прим. ред.)», — сказал он.

Ранее, писал 5-tv.ru, Антон Шагин рассказал о настоящей любви вне интернета.