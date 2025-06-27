В России могу появиться «курсы молодого отца»

Фото: www.globallookpress.com/Ute Grabowsky

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Проект отправлен на рассмотрение в Госдуму.

Образовательные курсы для молодых отцов могут появиться в России. Об этом проекте стало известно Life.ru.

В источнике отметили, что Межрегиональная общественная организация «Отцы рядом» отправила предложение по вопросу в Администрацию Президента, Росмолодежь и в профильные комитеты Госдумы.

Этот проект рассчитан на проведение специальных курсов, включающих создание практических тренингов по решению семейных конфликтов, в которых примут участие дети, а также семинары по исполнению родительских прав в соответствии с законодательством РФ и разбор распространенных ошибок при воспитании.

Отдельное внимание авторы инициативы хотят уделить просвещению в области прав, социально-психологической подготовке к взаимодействию с подростками, разработке медиативных служб для гармонии в отношениях родителей с детьми. В число важных вопросов войдут и профориентация с трудоустройством несовершеннолетних.

«В рамках проекта будут проводиться курсы молодого отца, которые будут включать в себя образовательные программы. Необходим комплексный подход», — отметил председатель Межрегиональной общественной организации «Отцы рядом» Иван Курбаков.

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