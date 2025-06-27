Умер композитор культовой заставки «Миссия невыполнима» Лало Шифрин

Фото: Jordan Strauss/AP/ТАСС

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Причиной смерти стали осложнения после перенесенной пневмонии.

Американский композитор аргентинского происхождения Лало Шифрин, ставший знаменитым благодаря культовому саундтреку к сериалу «Миссия невыполнима», скончался в возрасте 93 лет. Как сообщает The Hollywood Reporter со ссылкой на заявление сына музыканта, причиной смерти стали осложнения после перенесенной пневмонии.

«Лало Шифрин, шестикратный номинант на „Оскар“, композитор, пианист и дирижер, известный своими электрическими, джазовыми темами и музыкой для „Миссия невыполнима“, „Мэнникс“, „Старски и Хатч“ и „Буллит“, умер в четверг», — сказано в материале.

Будущий маэстро родился в Буэнос-Айресе в 1932 году. Музыкальное образование начал получать с шести лет, а позже продолжил обучение в Парижской консерватории. Уже в молодом возрасте он совмещал классическое дирижирование с глубоким интересом к джазу, что в дальнейшем стало визитной карточкой его композиторского стиля.

На счету Шифрина — шесть номинаций на премию «Оскар» и четыре статуэтки «Грэмми». В 2018 году Американская киноакадемия вручила ему почетную награду за выдающийся вклад в искусство кино — премию вручал режиссер, актер Клинт Иствуд.

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