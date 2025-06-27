Выборы близки: подробности о протестах в Молдавии

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Оппозиция припомнила Майе Санду узурпацию власти и нарушение Конституции страны.

В неадекватном поведении замечен и премьер-министр Молдавии Дорин Речан. Накануне его визит в Оргеев спровоцировал протесты. Жители вышли на улицы с вениками в руках, давая понять, что готовы «вымести» чиновника из города.

Однако акция столкнулась с жестким противодействием силовиков и охраны главы правительства, которые попытались разогнать протестующих и задержать их лидеров. С подробностями — корреспондент «Известий» Александр Романов.

Место действия — Оргеев, Молдавия. Премьер-министр Дорин Речан едва не получил веником по лицу. Строго говоря, демонстранты не планировали нападать на политика, метлы и веники на митинг принесли только в знак того, что люди готовы вымести из города партию власти. Но раз уж представитель этой партии лично «заглянул на огонек», его тоже решили «подмести».

Пошли дальше: заперли двери в здание райсовета, где Речан собирался встретиться с населением. Открывать помещение отказались, тогда представители премьера эти двери взломали.

Председателя Оргеевского района, Василе Адашана, задержали. А у активистов оппозиционного блока «Победа» полиция проводит обыски. Представители блока, впрочем, уступать не собираются

«Дорин Палыч получил очень горький урок. И еще раз мы доказали, что его здесь, в Орхее (*Оргеев), не ждут. Почему не ждут? Потому что пусть он попытается как-то объяснить, почему он получает в день 20 тысяч лей, а пенсионеры в месяц получают 1200-1400», — заявил председатель партии «Шанс», входящий в состав политического блока «Победа» Алексей Лунгу.

Власти ничего никому не объясняют, а просто идут по пути узурпации власти. В Конституционный суд страны правящая партия «Действие и солидарность», она же «ПАС» провела сразу людей, которые максимально лояльны «ПАС» и лично президенту Майе Санду, двух судей — Николае Рошку и Любу Шову. Социалисты, это еще одна оппозиционная партия, проводит митинги протеста прямо у здания этого суда в Кишиневе.

«У нас судьи Конституционного суда это, за исключением некоторых, это просто собачки власти, которые выполняют все, что они говорят», — отметил депутат Партии социалистов Республики Молдова Владимир Односталко.

«Уважаемые соотечественники, узурпация власти и государственный переворот — все это преступления, не имеющие срока давности», — считает депутат от Блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя.

Суд и так делал все, что от него хотела Санду. В частности нарушил основной закон страны и постановил, что государственный язык — румынский, а не молдавский, как записано в Конституции. Оппозиция не сомневается: режим Санду просто хочет заполучить контроль за всеми ветвями власти, чтобы удержаться у руля после парламентских выборов, которые пройдут уже в сентябре. Противники Санду, кстати, намерены эти выборы выиграть.

«28 сентября мы в любом случае скажем Майе Санду „долой“. Как она смела превратить Конституционный суд в свой личный суд? Ее судьям мы тоже должны сказать „долой“!» — сказала муниципальный советник от Партии социалистов Республики Молдова Алла Урсу-Анточ.

Режим Санду тоже готовится к выборам. Кроме подчинения себе конституционного суда, власти усилили цензуру. Ликвидировали десятки СМИ, как печатных, так и телеканалов. Башкан Гагаузии, Евгения Гуцул, до сих пор под домашним арестом, у других оппозиционеров проводятся обыски. И словно этого мало, подконтрольный «ПАС» парламент собирается принять закон, который позволит без суда блокировать счета людей и компаний.

Кстати, официальный Брюссель, через европейскую прессу дает понять, что он действиями Санду недоволен. Отмечается, что бюрократы ЕС возмущены и качеством управления в Молдавии, и стилем президента. Открыто заявлено, что у режима Санду есть все признаки автократии, которая, к тому же преследует собственных оппонентов, опираясь на отговорки, а не на верховенство права.

Впрочем, неофициально Евросоюз де-факто содержит Санду, регулярно присуждает ей международные премии с расплывчатыми формулировками вроде «За укрепление демократии». От иностранных доноров она получает минимум втрое больше, чем ей полагается как президенту. Вероятно, и на скорых выборах Брюссель займет сторону Майи Санду и ее партии. Закрыв глаза на все возможные нарушения. Просто потому, что вложил в Санду слишком много, чтобы позволить еще кому-то перехватить власть в Молдавии.