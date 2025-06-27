Мимика Джорджи Мелони стала темой обсуждений после саммита НАТО

Фото, видео: © РИА Новости/Павел Бедняков; 5-tv.ru

Видео с ее участием быстро разошлось по соцсетям, вызвав различные версии и комментарии.

Похоже, что даже согласование продления антироссийских санкций вызывает у участников саммита НАТО немало стресса.

Пользователи соцсетей отметили странный пресс-подход премьера Италии Джорджи Мелони по итогам саммита НАТО. В комментариях задаются вопросом, сколько же алкоголя надо было выпить политику, чтобы ее выражение лица менялось так часто. А некоторые и вовсе предположили, что Мелони находилась под действием запрещенных веществ.