«Было невыносимо»: российские бойцы рассказали про украинский плен

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Всех освобожденных ждет реабилитация.

Эмоциональные кадры возвращения на Родину наших бойцов из украинского плена. Между Москвой и Киевом состоялся очередной обмен в рамках договоренностей, достигнутых во время переговоров в Стамбуле.

Сначала военных привезли в Белоруссию, где они смогли связаться с родственниками и получить необходимую помощь. А позже спецбортом доставили в Подмосковье. Вернувшихся из плена встретила наша съемочная группа.

«Самое тяжелое было — пережить, когда нас взяли в плен. Нас и били, и пытали. Было очень тяжело. То есть и с психологической точки зрения, и с физической невыносимо», — рассказал боец с позывным «Юрист».

«Эмоции, радость! Охота прям на малую родину. Прийти, упасть на землю, полежать там, не знаю сколько, на этой земле», — добавил боец с позывным «Бузун».

В ближайшее время нашим бойцам окажут медицинскую помощь и проведут реабилитацию. Число возвращенных Москве и Киеву военнопленных не раскрывается.

«Сейчас мы занимаемся выполнением тех гуманитарных договоренностей, которые были достигнуты на втором раунде переговоров, прямых российско-украинских переговоров в Стамбуле. После того, как будут завершены все процедуры, о которых было договорено по обмену, настанет очередь определиться с датами проведения третьего раунда», — рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Делегации России и Украины договорились обменяться пленными во время переговоров в Стамбуле. На данный момент в течение июня прошло уже шесть раундов обменов между Москвой и Киевом.