Reuters: Евросоюз продлил антироссийские санкции еще на полгода
Фото: © РИА Новости/Михаил Голенков
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Решение было принято в рамках саммита, проходящего на этой неделе в Брюсселе.
Лидеры стран Европейского союза приняли решение о продлении экономических санкций в отношении России на шесть месяцев. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на собственные источники.
Санкционные меры будут действовать как минимум до конца текущего года. По информации агентства, решение было принято в рамках саммита ЕС, проходящего на этой неделе в Брюсселе. Основанием для продления стало отсутствие изменений в ситуации вокруг конфликта на Украине.
«Лидеры ЕС договорились в четверг продлить санкции, введенные против России, еще на шесть месяцев», — говорится в публикации.
Действующие ограничения охватывают широкий спектр сфер — от энергетики и финансов до промышленности.
Ранее, писал 5-tv.ru, премьер-министр Словакии Роберт Фицо наложил вето на новый пакет санкций Евросоюза против России.