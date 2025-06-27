«Девочка на шаре»: Катя IOWA о значении своего наряда на Дне защиты детей

Фото: www.globallookpress.com/Shatokhina Natalia

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Оказалось, что артистка ссылалась на эпоху Ренессанса.

Вокалистка группы IOWA, белорусская певица Екатерина Иванчикова, объяснила, почему вышла в необычном образе во время выступления в честь Дня защиты детей в Великом Новгороде. Об этом она рассказала в беседе с журналисткой Сашей Сулим на ее YouTube-канале.

По словам артистки, этот наряд — всего лишь отсылка к эпохе Ренессанса. К тому же певица отметила, что некоторым ее поклонникам удалось сразу считать дизайнерский замысел.

«Есть такая картина Екатерины II. У нее кринолин идет точно такой формы, как у меня. Но фишка в том, что у нее была еще сверху ткань, которая ниспадала к ногам. У меня такой не было. Мы нашли концепцию, что это некий каркас, который будет надеваться на уже закрытую одежду», — поделилась звезда.

Фото: Telegram/Официальный Telegram-канал IOWA/iowa_band

В основу костюма, как отметила артистка, легла эстетика цирка, поэтому в образе присутствовали округлые формы.

«Девочка на шаре жонглирует большими воздушными шарами», — подчеркнула IOWA свое видение.

При этом зрителям наряд знаменитости пришелся по душе и они оставили много положительных отзывов, о чем рассказала певица.

Неуместную ассоциацию придумал один из пользователей сети, слова которого подхватили другие люди. Облегающий комбинезон звезды они сравнили с мужскими гениталиями.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сын Кати IOWA знает ее песни наизусть.