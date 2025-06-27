«Словами не передать»: российский военный об условиях содержания в плену ВСУ
Боец ВС РФ подтвердил бесчеловечное отношение киевского режима к пленным
Фото, видео: 5-tv.ru
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Еще не освобожденным сослуживцам мужчина пожелал терпения.
Вернувшийся из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) российский военный рассказал об условиях содержания киевским режимом. Этим он поделился в беседе с 5-tv.ru.
По словам бойца Вооруженных сил (ВС) РФ с позывным «Ваня», пребывание в плену Украины было ужасным.
«Это бесчеловечные условия по сравнению с тем, как ФСИН (Федеральная служба исполнения наказаний) относится к нашим военнопленным. В этом смысле это небо и земля», — отметил он.
К тому же он подчеркнул, что ему тяжело давалось ожидание возращения в родные края.
«Очень-очень долго ждал этого дня. Каждый раз бессонные ночи. Не передать словами», — сказал он.
При этом он посочувствовал еще не освобожденным военнослужащим.
«Те ребята, которые в плену остались, дай бог им терпения», — сказал он.
Ранее 5-tv.ru писал, что самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье. В Минобороны 26 июня заявили о начале нового этапа обмена пленными между Украиной и РФ. Процесс возвращения солдат еще продолжается.