«Какое счастье»: Валерий Баринов поделился подробностями поездки на Донбасс
Актер Валерий Баринов рассказал о мечте российских бойцов
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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Артисту удалось познакомиться с произведениями военнослужащих.
Российские военные на Донбассе увлечены киноискусством и поэзией. Об этом в беседе с корреспондентом 5-tv.ru рассказал народный артист РФ Валерий Баринов на XXXIV театральной премии «Хрустальная Турандот».
По словам актера, военнослужащие пишут свои произведения, с которыми ему удалось ознакомиться во время поездки в зону действия специальной военной операции (СВО).
«Я много записывал, на Донбасс ездил, читал местных ребят», — поделился собеседник.
К тому же Баринов отметил, что бойцы мечтают о ленте, которую снимут про них. На это у артиста нашелся духоподъемный аргумент.
«Воюющие ребята спрашивают: „Когда про нас снимут хорошее кино“. Я им сказал: „Вы вернетесь и снимете“. Лучшие фильмы о войне сняли те люди, которые ее прошли», — сказал он.
При этом Валерий был рад, что его на Донбассе узнали, хотя в обычной жизни предпочитает оставаться вне публичности.
«Впервые я подумал: «Какое счастье, что я — узнаваемое лицо», — заключил актер.
Ранее, писал 5-tv.ru, Валерий Баринов поделился, как коротает одинокие вечера.