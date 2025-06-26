В Баку произошел мощный взрыв на территории киностудии

Фото: © РИА Новости/Михаил Воскресенский

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В район происшествия были немедленно направлены силы экстренных служб.

В Баку на территории киностудии «Азербайджанфильм» имени Джафара Джаббарлы произошел мощный взрыв, за ним последовал пожар, сообщило азербайджанское МЧС.

«На горячую линию МЧС поступила информация о взрыве, сопровождавшемся пожаром на территории киностудии», — написано в сообщении ведомства.

На место происшествия немедленно направили экстренные службы. Пострадавших в результате взрыва нет, сообщили РИА Новости в МВД республики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что два человека погибли и еще пять пострадали при взрыве в городе Ивдель Свердловской области.

В квартире пятиэтажки сдетонировал газовый баллон. После чего начался пожар. В доме рухнули перекрытия, ударная волна повредила одну из стен и выбила стекла. Кроме того, были повреждены припаркованные поблизости автомобили. Из здания эвакуировали 30 человек.

Для жильцов развернули пункт временного размещения. Глава города ввел режим ЧС.