Пострадавший в Курской области журналист из КНР уже получил первую помощь

Фото, видео: 5-tv.ru

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Корреспондент отказался от госпитализации.

Пострадавший в результате атаки украинского беспилотника в Курской области журналист китайской телекомпании Phoenix Лу Юйгуан рассказал в беседе с «Известиями», что украинский беспилотник ударил по нему, несмотря на то что корреспондент — гражданское лицо. На тот момент на нем была одежда камуфляжного цвета, но она не является военной формой.

«Я люблю так одеваться, просто так на фронте сейчас работаем. Если мы надеваем гражданскую одежду, они (боевики ВСУ. — Ред.) все равно в вас стреляют», — заявил Юйгуан.

Китайскому журналисту уже оказали первую помощь, ему перебинтовали голову. Корреспондент разговаривает с российскими журналистами на русском.

Лу Юйгуан пострадал от удара украинского БПЛА по поселку Коренево — 63-летний корреспондент получил черепно-мозговую травму.

Киев, ведя огонь по журналистам, стремится любыми способами скрыть правду о своих тяжких преступлениях, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Россия призывает все ответственные правительства осудить обстрел ВСУ китайских журналистов.