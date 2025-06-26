Самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье
Самолет с вернувшимися из плена российскими бойцами приземлился в Подмосковье
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru
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Обмен между РФ и Украиной продолжается.
Самолет с вернувшимися из плена Вооруженных сил Украины (ВСУ) российскими военнослужащими приземлился в Московской области. Кадры с первых мгновений солдат на Родине попали в распоряжение 5-tv.ru.
На видео освобожденные солдаты с подконтрольных киевскому режиму территорий радостно скандируют: «Россия». Военнослужащие пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны.
В ведомстве заявили о начале нового этапа обмена пленными между Россией и Украиной 26 июня. Процесс возвращения солдат продолжается и основывается на принципах паритета.
Гуманитарная миссия по обмену военнопленными и телами погибших бойцов между странами осуществляется по инициативе РФ в рамках договоренностей, которые были достигнуты в Стамбуле 2 июня.
Спецоперация
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.
США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Украина распространяет фейки о передаче тел боевиков ВСУ.