«Активные граждане» выберут лучший беговой маршрут в столице

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы/mos.ru

Среди вариантов — дистанции в парках «Северное Тушино», «Яуза», «Лосиный Остров», Измайловском парке и на территории усадьбы Кусково.

В проекте «Активный гражданин» началось новое голосование. Жителям столицы предлагают выбрать самый удобный и живописный маршрут для пробежек. Свои рекомендации представил сооснователь спортивного объединения «Беговое сообщество» и директор Московского марафона Дмитрий Тарасов. В списке — семь трасс, подходящих как новичкам, так и опытным спортсменам. Можно выбрать до трех вариантов ответа.

Например, один из маршрутов начинается у Бережковской набережной и ведет к зданию Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, проходя через старинную ГЭС, улицу Косыгина и Университетский проспект. Общая протяженность — около 15 километров в обе стороны. Есть и другие интересные маршруты: можно начать пробежку от «Лужников» и двигаться вдоль набережной к деловому центру «Москва-Сити» или к зданию Министерства обороны Российской Федерации.

Любители природы смогут выбрать маршруты в парке «Северное Тушино», где путь начинается возле подводной лодки у Музея истории Военно-морского флота и проходит по дорожкам вдоль яблоневого сада. Маршрут позволяет спуститься к каналу имени Москвы, полюбоваться Северным речным вокзалом и песчаным пляжем и вернуться назад через зеленые аллеи. Кроме того, представлены дистанции в Измайловском парке, на территории усадьбы Кусково, в национальном парке «Лосиный Остров» и парке «Яуза».

Приняв участие в голосовании, можно не только открыть новые спортивные маршруты, но и получить баллы городской программы лояльности «Миллион призов», которые можно использовать для получения товаров и услуг от партнеров или направить на благотворительность.