Отдала полжизни: Анна Винтур покидает пост главного редактора Vogue

Фото: www.globallookpress.com/Giada Papini Rampelotto/EuropaNe

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Она проработала на этой должности 37 лет.

Главный редактор американского журнала Vogue Анна Винтур покидает свой пост. Она проработала в редакции 37 лет. Об этом сообщило издание Business Of Fashion.

Теперь Винутр будет выполнять рабочие задачи как главный контент-директор издательского дома Condé Nast и глобальный редакционный директор журнала. Как отмечают в публикации, уход Анны с поста показывает, как ее роль в компании за последние годы вышла за рамки кресла главного редактора.

Как таковой поиск замены Винтур не планируется. Должность нового лидера журнала с недавних пор называется по другому — руководитель редакционного контента.

«Привлечение нового руководителя редакционного контента позволит ей (Анне Винтур. — Прим. ред.) более равномерно распределять свое время между другими изданиями, находящимися под ее контролем», — говорится в материале.

Анна Винтур с 1988 года бессменно занимала пост главного редактора американского издания журнала Vogue. В декабре 2020 года она стала глобальным директором по контенту издательского дома Condé Nast, отвечая за информационное наполнение всех брендов компании и 25 мировых версий Vogue. Винтур признана одной из самых влиятельных фигур в мире моды. Она открывала новые имена в индустрии, помогая молодым дизайнерам заявить о себе. Благодаря ее руководству журнал смог значительно увеличить тираж и обойти конкурентов.

Ранее 5-tv.ru рассказал о культовых платьях из романтических комедий нулевых. В том числе о наряде Миранды Присли из «Дьявол носит Прада», прототипом которой стала Анна Винтур.