«Это троллинг»: королевская семья не хочет давать титулы детям принца Гарри и Меган Маркл

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Супруги считают, что их сын и дочь вправе сами выбирать, хотят ли они быть «действующими» членами БКС или нет.

Опальные Меган Маркл и принц Гарри, уже долгое время проживающие в США, решили сделать своим детям английские паспорта. В заявлениях супруги отметили, что хотят присвоения им званий «Его королевское высочество». Об этом сообщает The Guardian.

Король Карл III, как выяснилось, не в восторге от этой идеи. Такой же позиции придерживается и его старший сын Уильям.

«Уильям, очевидно, не собирается нанимать Арчи и Лилибет. Это просто троллинг со стороны Гарри и Меган», — заявил один из друзей принца Уэльского журналисту Тому Сайксу.

По его словам, прямой наследник престола лишит детей своего изгнанного брата Гарри титулов Его/Ее Королевского Высочества, когда станет королем.

«Королева просила Гарри и Меган прекратить использовать титулы. Любой разумный человек поймет, что это автоматически означает, что и их дети не должны ими пользоваться», – заявил собеседник издания.

По его словам, Уильям решительно настроен "уменьшить монархию", когда станет королем. Из этого следует, что Гарри и Меган, а также их дети, будут лишены титулов.