Метеозависимым приготовиться: чего ожидать от магнитной бури 27 июня 2025 года

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Космические возмущения могут достигнуть красного уровня.

Геомагнитное поле в июне все чаще дает о себе знать. По расчетам синоптиков, 27 июня будет неспокойным днем, сообщает URA.RU.

Судя по прогнозам, магнитная буря затянется на несколько дней, а все из-за мощного потока солнечного ветра, который образовался из-за корональной дыры на Солнце.

Ученые Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСЗФ считают, что пик возмущений пришелся на 26 июня, однако в другие дни будет не менее беспокойно.

Геомагнитный индекс Ap = 15 — это умеренная активность, она может спровоцировать дискомфорт у метеочувствительных людей.

С полуночи до 3:00 — буря достигнет красного уровня (5 баллов). С 3:00 до 12:00 — фаза спада: буря ослабеет до оранжевого уровня (4 балла), но будут краткие всплески.

После 12:00 магнитное поле стабилизируется, индекс опустится до зеленого уровня.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сильный выброс плазмы от огромной корональной дыры на Солнце обрушился на Землю 25 и 26 июня.