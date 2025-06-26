Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Его везут в областную больницу.

Журналист из Китая ранен в Курской области при ударе ВСУ, его жизни ничего не угрожает, сообщил врио губернатора Курской области.

«Ранения получил 63-летний корреспондент Лу Юйгуан, который самостоятельно направился в приграничье», — сказано в сообщении.

Лу Юйгуан пострадал в результате удара украинского БПЛА по поселку Коренево. У 63-летнего корреспондента открытая черепно-мозговая травма. Его везут в областную больницу.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные освободили два населенных пункта в Донецкой Народной республике: поселок Шевченко и село Новосергеевка. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.