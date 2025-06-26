Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Российский дипломат объяснил, кому угрожает план Европы нарастить расходы на оборону.

О том, кому на самом деле угрожает план НАТО нарастить расходы на оборону, рассказал Сергей Лавров. Отвечая на вопрос «Известий», он заявил, что это никак не отразится на безопасности России, ведь Москва точно знает, как ее обеспечить, чего не скажешь о самой Европе.

«Угроза есть, конечно. Угроза усугубляется, и эта угроза налогоплательщикам стран Евросоюза, да и Британии той же самой, которых за последние три года просто обкрадывают. Эти деньги идут на финансирование бессмысленной войны на Украине», — отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Как отметил Лавров, о том, что России нельзя дать победить на Западе уже никто не упоминает, а просто просят немедленного перемирия. Но при этом собираются поставлять Киеву оружие, лишь затягивая конфликт.

Эту тему подняли, когда Сергей Лавров встречался со своим коллегой из Лаоса. Глава нашего МИДа поблагодарил его за понимание необходимости устранения первопричин украинского кризиса. Отметил вклад Лаоса в реабилитацию участников СВО, а также укрепление связей между нашими странами.