Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur; 5-tv.ru

Кроме прически Макрона, которая прибыла отдельно от лидера Франции, эта встреча в Брюселе запомнится серьезным расколом в рядах.

В Брюсселе подходит к концу однодневный саммит ЕС. Впервые в истории его назначили на следующий день после встречи альянса НАТО. Так что повестка вышла соответствующая.

Много разговоров про военную поддержку Украины, санкционном давлении на Россию и отказе от наших энергоресурсов. Традиционная антироссийская риторика, про которую европейским лидерам пришлось забыть, пока рядом был «папочка» Трамп, сегодня снова вышла на первый план. О двойных стандартах и необычайной гибкости лидеров «Старого Света» — корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

Кроме прически Макрона, которая прибыла отдельно от лидера Франции, этот саммит в Брюселе запомнится серьезным расколом в рядах. Он проявился сразу. Наиболее либеральные в одной части зала принялись принуждать коллег к поцелуям. Консервативно настроенные держались в стороне. Нет консенсуса, а ведь надо принять важные решения.

«Мы будем обсуждать целый ряд других вопросов. Они помогут сделать Европейский союз пригодным для будущего», — отметил канцлер ФРГ Фридрих Мерц

То есть — «мейк Евросоюз пригодным эгейн». Главная задача ЕС теперь именно в том, чтобы не трещать по швам так быстро. А ведь им надо обсудить еще и оборону, и финансы, и Ближний Восток. И Украину. И 18-й пакет санкций против России сам себя не примет.

«Сколько таких пакетов нужно, чтобы понять, что они не работают? Я думаю, один-два уже достаточно. А у нас уже 18! И никакого эффекта! Когда-нибудь дойдет и до 74-го пакета, а Россия будет продолжать», — считает премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Все знают, что санкции против России не работают. Все знают, что после принятия нового пакета Евросоюзу станет еще хуже. И что Украина проигрывает, но помогать ей продолжают.

«Пустить в Евросоюз Украину — значит пустить в Евросоюз войну. Мы бы этого не хотели. Ведь это очень опасно», - заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

«Я надеюсь, что война на Украине закончится до следующего многолетнего финансового плана. Хотя, тут я не большой оптимист. Я не вижу света в конце туннеля», — признался президент Литвы Гитанас Науседа.

Впереди у них трудные времена. Большинство — только с саммита НАТО, где решено скидываться на оборону по пять процентов ВВП. Это подрывает европейские бюджеты. Но «папочка» сказал сделать. И это уже почти официальная должность Трампа на Западе.

Ролик под песню «Папочка дома» выложили на официальных ресурсах Белого дома, когда Трамп вернулся в США. Отчет о поездке, где генсек НАТО с почтением слушает американского президента. А над его словами потом свита «папочки» откровенно хохочет.

Европейцам показали, кто тут главный. И они не нашли, что возразить. Хотя, например, подход США к ирано-израильскому конфликту в ЕС не всем нравится.

«Нет никакого смысла вводить 18 пакетов санкций против России из-за Украины, в то время как Израиль грубо нарушает Вторую статью о правах человека. Европа не в состоянии даже приостановить действие соглашения об ассоциации с этой страной. Это двойные стандарты», — считает премьер-министр Испании Педро Санчес.

В общем, перспективы не радужные. Но заседать и принимать решения надо. Все обсуждения проходят за закрытыми дверями. Даже перед тем, как журналистов вывели из зала, некоторые лидеры ЕС прикрывали рот рукой. Чтобы европейские инициативы не смогли прочитать по губам.