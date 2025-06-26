Бросившего на пол ребенка в Шереметьево мужчину арестовали

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Вопиющий инцидент произошел 23 июня.

Мужчину, бросившего ребенка на пол в столичном аэропорту Шереметьево, арестовали на два месяца. Об этом сообщил корреспондент «Известий» из Химкинского городского суда Московской области. Владимир Витюков пробудет в СИЗО до 25 августа.

Обвиняемый родился на Украине, имеет белорусское гражданство. Он женат, у него есть две дочери. Уточняется, что Витюков состоял на учете у психолога, ранее не был судим.

Вопиющий инцидент произошел накануне, 23 июня, в людном месте в Шереметьево, где родители ребенка и еще десятки человек ждали багаж. По словам очевидцев, мужчина был в неадекватном состоянии. Он по какой-то причине сам подошел к малышу и выместил на нем свой гнев. Люди, стоявшие рядом, немедленно вызвали полицию и скорою помощь.

Мужчина, напавший на ребенка, находился под воздействием наркотических веществ. Это подтвердило медицинское освидетельствование, проведенное после его задержания. Об этом сообщила официальный представитель ГСУ СК РФ по Московской области Ольга Врадий.

Известно, что 31-летний гражданин прибыл в аэропорт транзитом и ожидал пересадку на рейс в одну из стран ближнего зарубежья.