Песков: «Мир через силу в отношении Российской Федерации вряд ли применим»
Песков: «мир через силу» не стоит использовать в отношении России
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
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Пресс-секретарь президента России отметил, что с таким подходом невозможно достигнуть нужных целей.
Россия заинтересована в том, чтобы США продолжали способствовать переговорному процессу по урегулированию конфликта на Украине. Однако к РФ принцип «мир через силу» не может быть применим. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков перед саммитом Евразийского экономического союза (ЕЭАС) в Минске в беседе с 5-tv.ru.
«Мир через силу в отношении Российской Федерации вряд ли применим, и вряд ли его стоит использовать. Так невозможно будет достигнуть каких-то целей. Мы заинтересованы в том, чтобы наши американские партнеры продолжали свои усилия по способствованию переговорам», — озвучил пресс-секретарь президента России позицию Кремля.
Песков отметил, что российская сторона сейчас занимается реализацией гуманитарных договоренностей, которые были достигнуты 2 июня на переговорах между РФ и Украиной в Стамбуле.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что для определения даты продолжения переговоров между Россией и Украиной нужно выполнить все доверенности второго раунда. Об этом сообщил Дмитрий Песков.