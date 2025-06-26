«Подонки»: актер Пашутин высказался о домогавшихся до москвичек последователях Лесли

Фото, видео: www.globallookpress.com/Bulkin Sergey;5-tv.ru

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Ранее в отношении пикап-коуча возбудили уголовное дело о склонении к изнасилованию.

Домогавшиеся до москвичек последователи блогера Алекса Лесли — подонки. Такое мнение высказал заслуженный артист РФ Александр Пашутин в беседе с 5-tv.ru.

«Это маленькие или большие подонки. Они, во-первых, трусливые. Они никогда не подойдут к девушке, которая идет с папой. Потому что как только бы они дотронулись до нее, то их голова была бы превращена в разбитый арбуз. Если бы я шел с дочкой или внучкой, я бы его без головы оставил <…>Это ненормально. У мужчин должно быть чувство собственного достоинства», — поделился артист.

По его словам, зачинщик домогательств Алекс Лесли заслуживает лишения детородного органа. Пашутин отметил, что, если последователи блогера пытались таким образом познакомиться с девушками, то им стоило выбрать другой путь и найти подходящие слова. Пашутин посоветовал смотреть советское кино для того, чтобы понять, как правильно нужно ухаживать с девушками для продолжения общения.

В отношении блогера Алекса Лесли 25 июня было возбуждено уголовное дело о склонении к изнасилованию. Он проводил курсы по соблазнению девушек. Его последователи выполняли задания своего наставника и домогались до москвичек в центре столицы.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лесли высказался о пострадавших от домогательств женщинах. По его словам, обратившиеся в полицию жертвы просто не уверены в себе.