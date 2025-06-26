«Практика перезагрузки»: шаманка из Ленобласти объяснила суть обряда с закапыванием людей

Задержанная рассказала, что это практика, при которой человек перезагружается

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Женщина уверяет, что ее организация по проведению подобных ритуалов существует около 20 лет, но юридически она не оформлена.

Шаманка из Ленинградской области Екатерина Королева, проводившая обряд с закапыванием людей, прокомментировала в 5-tv.ru суть так называемой «практики перезагрузки». По ее словам, это трансовая техника, направленная на глубокую психологическую очистку.

«Это вообще изначально практика перезагрузки. То есть это психологическая трансовая практика, когда человек полностью перезагружается, полностью чистится», — пояснила Королева.

Она подчеркнула, что подобные ритуалы известны давно и вовсе не являются новшеством. Ритуал, по словам женщины, проводится следующим образом. Сначала выкапывается неглубокая яма, не более полуметра, затем участника укладывают в нее и засыпают землей, оставляя только голову на поверхности. Под землей человек находится около 30 секунд, при этом рядом звучат шаманские бубны и инструменты так, чтобы участник чувствовал связь с «верхним миром». Королева уверяет, что ее сообщество не является сектой.

По ее словам, организация существует уже около 20 лет, хоть и не зарегистрирована официально. Участие в одном таком обряде, по ее словам, обходится в сумму от 6 до 9 тысяч рублей.

В Приозерском районе Ленинградской области правоохранители пресекли опасный ритуал, в ходе которого двоих участников обряда буквально заживо закопали в землю. Эксклюзивные кадры оказались в распоряжении 5-tv.ru.

По предварительной информации, действия проходили в рамках так называемого «шаманского перерождения». Людей предварительно обмотали тканью и уложили в вырытые ямы, которые засыпали землей.

На месте находились около 15 человек, каждый из которых заплатил организаторам от 6 до 9 тысяч рублей за участие в ритуале.

Как сообщили источники 5-tv.ru, полицейские прибыли вовремя, потребовали немедленно извлечь закопанных людей и убедились, что те не пострадали.