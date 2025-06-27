Можно, если осторожно: польза и вред ледяного душа по утрам

Фото, видео: www.globallookpress.com/Michelangelo Gratton; 5-tv.ru

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Хорошее дело, казалось бы, — и проснуться помогает, и энергией заряжает, да и негатив выплеснуть дает прямо в начале дня. Но все ли так просто?

Контрастный душ может положительно сказаться на организме, если подойти к этой процедуре правильно. Об этом 5-tv.ru рассказали эндокринолог, андролог и психиатр Александр Фомин и кардиолог Ярослав Ашихмин.

По словам Фомина, холодный душ способен простимулировать весь организм и привести тело в активное состояние. В том числе происходит выброс всех накопленных за ночь гормонов.

Однако прежде чем приступать к подобным водным процедурам, необходимо оценить состояние своего организма. У него должно хватать ресурсов для подобных системных стимуляций. Особенно это опасно в сопровождении большого объема выпитого кофе.

«Если у него (организма. — Прим. ред.) изначально, исходно есть дефициты, которые связаны с разными причинами, то никакой холодный душ, никакие другие средства, подобные, его в рабочее состояние не приведут. <…> Если у вас нет на счету денег, то никакой кредит не приведет к нормализации счета. То есть сначала нужно поработать со счетом, чтобы там были средства, тогда потом их можно снимать. Принцип такой же», — заметил врач.

Он подчеркнул, что если увеличивать долг, что у организма, что у кредитной карты, то можно дойти до дефолта. Для здоровья это чревато появлением срывов или депрессии.

Эксперт уточнил, что понять, всего ли хватает организму, поможет грамотный эндокринолог. Он же может помочь восстановиться, если есть такая необходимость.

Ашмихин так же подтвердил, что контрастный душ положительно влияет на организм. Однако не нужно спешить и сразу настраивать большой перепад температур. Но постепенно, за месяц, можно создать необходимый контраст.

Фото: www.globallookpress.com/Annette Riedl; 5-tv.ru

«Происходит эффективное закаливание капилляров, мелких сосудов, которые могут после этого более корректно реагировать на изменения артериального давления. У людей может меньше оно избыточно снижаться, меньше будет неприятных ощущений в голове», — рассказал кардиолог.

Он подчеркнул, что концепция закаливания активно применяется в медицине. Это улучшает и общий уровень здоровья. Также стимулируется головной мозг, что помогает заглушать неприятные мысли. Поэтому контрастный душ часто рекомендуют при психосоматических расстройствах.

Однако Ашмихин предупредил, что погружение в холодные ванны без подготовки может привести к остановке сердца. Но при длительном привыкании к холодной воде с помощью плавного снижения температуры в течение нескольких недель это также принесет пользу.

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