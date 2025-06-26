Кухня преткновения: как избежать конфликтов живущей с родителями молодой семье

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Zoonar.com/Dmitrii Marchen

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По словам эксперта, грамотная организация пространства убережет взаимоотношения в семье от негативного напряжения.

Если молодая семья живет с родителями, то надо обустроить кухню так, чтобы избежать конфликтов. В случае непродуманной организации пространства две хозяйки могут мешать друг другу, а это приведет к проблемам и напряжению во взаимоотношениях. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказала дизайнер интерьера, директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

Эксперт обратила внимание, что в планировке кухни нужно учитывать особенности каждого, кто будет что-то на ней делать. Такие характеристики включают телосложение и рост, график работы, привычки в быту и ритм жизнедеятельности. Дизайнер уточнила, что всем проживающим должно быть комфортно находиться в этой комнате.

Помимо этого, Кузнецова порекомендовала обустроить личное пространство для каждой семьи так, чтобы и родители, и молодая пара имели место для своих вещей, продуктов, посуды и другого.

«Обладатели же более просторных пространств могут задействовать для хранения и интегрированные в барную стойку ящики и полки», — поделилась Кузнецова.

По словам дизайнера, если метраж кухни небольшой, то стоит использовать все свободные сантиметры пространства. Например, заказать гарнитур по индивидуальным размерам с большим количеством ящиков и полок. Также подоконник можно задействовать как еще одну рабочую поверхность.

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