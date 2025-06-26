«Я абсолютно готова»: Оксана Самойлова заговорила о пополнении в семье

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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Звездная пара не исключает, что деток в доме скоро станет больше.

Оксана Самойлова и рэпер Джиган снова думают о рождении малыша. Как сообщают 7Дней.ru, пара не скрывает, что планирует стать родителями в пятый раз.

На премии «Мама года — 2025» блогер откровенно призналась, что она морально и физически готова к новой беременности, и теперь все зависит от ближайшего будущего.

«Я абсолютно готова! Мы активно работаем над этим вопросом», — поделилась Самойлова на красной дорожке премии, которую проводил журнал MODA topical.

Супруги уже воспитывают четверых детей — трех девочек и самого маленького сына Давида. Младший ребенок появился на свет в 2020 году, и теперь, спустя пять лет, родители считают, что пришло время вновь подумать о пополнении.

Оксана признается, что мечтает снова родить девочку, хотя наследника в семье ждали особенно долго.

Для потенциального малыша уже есть и место. В их новом доме осталась одна незанятая комната, которую Самойлова предусмотрительно приберегла «на вырост».

Многие поклонники удивлены таким решением, ведь четвертая беременность звезды проходила на фоне семейных трудностей. Во время рождения сына Давида в США, Джиган оказался в реабилитационной клинике.

Несмотря на сложный период, пара сумела восстановить отношения, и теперь готова к новому этапу в жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о покупке Самойловой заброшенного пансионата, где идет строительство экофермы.