Королевские траты: на чьи деньги жена Пашиняна отдыхает в Турции за $100 000

Фото: Артем Геодакян/ТАСС

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Роскошный отпуск первой леди Армении проходит на фоне беспорядков в родной стране.

Супруга армянского премьер-министра Никола Пашиняна Анна Акопян заплатила за отдых порядка $100 000. Ее выбор пал на шикарный отель в турецкой Анталье, который был построен азербайджанским бизнесменом Тельманом Исмаиловым, обратил внимание турецкий портал OdaTv.

На «полную катушку»

Фото: Instagram*/titanicmardanpalace

Турецкий отдых в азербайджанском отеле Titanic Mardan Palace включал в себя проживание в президентском люксе, отдых на яхте, занятия йогой, дорогое шампанское и персональную горничную.

Гостиница Titanic Mardan Palace является не только одной из самых роскошных в Турции, но и во всей Европе. Цена номера, в котором отдыхала Акопян — от 6000 евро за сутки. Первая леди Армении расслаблялась в отеле с 19 по 22 июня. 20 июня же в Турцию прилетел ее муж — на встречу с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Все это до боли напоминает еще одну «первую леди» еще одной постсоветской страны, которая в неспокойное для страны время ездит на дорогой шопинг за границу. Речь о Елене Зеленской, которая в 2023-м году оставила в нью-йоркском бутике Cartier более миллиона долларов. И это не все деньги, которая она потратила на покупки в США: в ювелирный магазин Зеленская зашла по пути из Gucci в Armani.

Фото: EPA/ТАСС

Более миллиона долларов — Акопян есть, куда «расти». В том же 2023-м она впервые приехала в Киев в качестве жены Пашиняна и опубликовала в социальных сетях снимки и с Владимиром Зеленским, и с его женой.

Откуда деньги?

Анна Акопян — не только любительница жить на широкую ногу и жена премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Она также является инициатором движения «Образование — это модно». Финансируется оно, как пишет портал news.am, из государственного бюджета республики. Но вот в каком объеме — остается государственной тайной. Расходы на движение попадают под статью закона «Об обеспечении безопасности лиц, подлежащих специальной государственной защите».

Не с народом

Фото: РИА Новости/Михаил Метцель

На родине Акопян тем временем волнения. Как писал 5-tv.ru, задержан один из лидеров оппозиции, архиепископ Баграт Галстанян. Армянские власти обвиняют его в «терроризме» и «узурпации власти».

Еще раньше всю страну всколыхнула история с Самвелом Карапетяном. В отношении бизнесмена, поддержавшего Армянскую апостольскую церковь, возбудили уголовное дело. При этом его обвинили в призывах к «свержению власти» в Армении.

Еще совсем недавно, на фоне очередного обострения конфликта Армении и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха, новость о том, что жена главы государства отдыхает в отеле, построенным «врагом», вызвала бы бурю возмущений. Но сейчас в стране не до этого.

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