В ответе за свои слова: Викторию Боню оштрафовали за пропаганду наркотиков

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Блогер неудачно поговорила со своим коллегой.

Блогера и телеведущую Викторию Боню Мировой суд оштрафовал за пропаганду наркотиков. Об этом сообщил корреспондент 5-rv.ru из зала заседания.

Знаменитости был назначен штраф в размере 50 тысяч рублей за административное нарушение по статье о пропаганде запрещенных веществ.

Виктория дала интервью блогеру Сергею Костенко. В их беседе упоминались наркотики, способ их использования, оценки веществ и даже эффект после употребления.

Представитель телеведущей заявил, что Боня давала это интервью не для жителей России, а для русскоговорящей аудитории в Европе.

«У нас частичное признание вины. В этом протоколе указано, что она индивидуальный предприниматель. Она давала это интервью как частное лицо», — добавил он.

Ранее знаменитость утверждала, что не имеет к данному ролику никакого отношения, а домен одного из его сайтов был украден.

Ранее 5-rv.ru писал о том, что Виктория Боня резко высказалась о поведении народной артистки России Ларисы Долиной. Телеведущая сравнила певицу с голливудскими звездами.