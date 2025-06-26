Машина не моя: под Петербургом задержали хитрого наркокурьера
Полиция задержала наркокурьера на трассе возле Петербурга
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов; 5-tv.ru
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В тайнике было шесть килограммов гашиша.
На трассе под Петербургом водитель, которого остановили для проверки, решил поиграть с полицейским в прятки.
Во время осмотра багажника у него в машине нашли баллон гидроаккумулятора. Сначала житель Ленобласти заявил, что он — монтажник и устанавливает системы водоснабжения на дачах. Но инспекторы все же решили проверить свою версию. Чтобы открыть хитрый тайник, им пришлось изрядно потрудиться.
Вместо воды и воздуха там оказалась крупная партия наркотиков. Всего насчитали 12 пакетов, а в них — гашиш. Общий вес — больше шести килограммов. Даже после этого курьер продолжил отпираться. Заявил, что это не его машина. От задержания это не спасло.